فاطمة الزهراء.. قصة حياتها ولماذا أطلق عليها البتول

فاطمة الزهراء هي فاطمة بنت محمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم-، ابنته من زوجته خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي -رضي الله عنها-، ويُشار إلى أنّ نسل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لم يستمرّ إلّا عن طريق فاطمة الزهراء رضي الله عنها





مولد السيدة فاطمة الزهراء





تُعَدّ السيّدة فاطمة -رضي الله عنها- أصغر بنات النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، على خِلافٍ بين العلماء بينها وبين رقية -رضي الله عنهما-، وقد ورد في ترتيب بنات النبيّ أنّ الأولى كانت زينب، ثمّ رقيّة، ثمّ أمّ كلثوم، ثمّ فاطمة -رضي الله عنهنّ-،وقد وُلِدت فاطمة -رضي الله عنها- قبل بعثة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بخمس سنواتٍ، في العام الذي أعادت فيه قريش بناء الكعبة، وعليه فقد كان عُمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حين ولادتها خمسة وثلاثين عامًا.





زوج فاطمة الزهراء وأولادها





زواج فاطمة الزهراء من عليّ بن أبي طالب وافق النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على خِطبة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من ابنته فاطمة الزهراء، ولمّا سَمِعَ علي -رضي الله عنه- جواب النبيّ سجد شُكرًا لله -تعالى-؛ لِما تفضّل الله وامتنّ به عليه من مصاهرته لنبيّه، ودعا لهما النبيّ بالبركة، والذرّية الطيّبة، وشهد على زواجهما جمعٌ من الصحابة، منهم: أبو بكر الصدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفّان، وطلحة بن عُبيدالله، والزُّبير من المهاجرين، وغيرهم من أنصار الصحابة، وكان الصدّيق والخطّاب قد خَطبا فاطمة قبل عليّ، إلّا أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ردّهما ردًّا جميلًا، كأنّه أراد أن يخصّ عليّ بن أبي طالب بها .





أبناء فاطمة الزهراء وبناتها





رُزِقت السيّدة فاطمة -رضي الله عنها- بعددٍ من الأبناء والبنات، ويُشار إلى أنّ جميعهم كانوا من عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وهم:الأبناء: الحسن، والحسين، ومُحسن. البنات: زينب، وأمّ كلثوم.





صفات فاطمة الزهراء كانت للسيّدة فاطمة -رضي الله عنها- العديد من الصفات التي تميّزت بها عن غيرها، وفيما يأتي بيان البعض منها: كانت فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- أشبه الناس سمتًا وهديًا ودَلًّا برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، كما أخبرت بذلك عائشة -رضي الله عنها-، فقالت: (ما رأَيْتُ أحدًا كان أشبهَ سمتًا وهَدْيًا ودَلًّا، والهدى والدال، برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من فاطمةَ كرَّمَ اللهُ وجَهْهَا؛ كانت إذا دخَلَتْ عليه قام إليها، فأخَذَ بيدِها وقبَّلَها وأَجْلَسَها في مجلسِه، وكان إذا دخَلَ عليها قامت إليه، فأَخَذَتْ بيدِه فقَبَّلَتْه وأَجَلَسَتْه في مجلسِها) ويُراد بالسَّمت: الخشوع، والتواضع، أمّا الهدي، فهو: الوقار، والسكينة، والدَلّ: حُسن الخُلق، وطِيب الكلام. كانت فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- من أكثر الناس صبرًا، على الرغم من عِظَم المصائب التي مرّت بها في حياتها.





فاطمة البتول





يُعَدّ اسم (البتول) من الألقاب التي أُطلِقت على السيّدة فاطمة -رضي الله عنها-، علمًا بأنّ هذا اللقب كان قد أُطلِق أيضًا على مريم بنت عمران -عليها السلام- من قبلها، ويُشار ‘إلى أنّ التبتُّل في اللغة يأتي بمعنى: الانقطاع، ويُطلَق هذا اللقب في الغالب على المرأة التي تتفرّغ لعبادة الله -تعالى-؛ أمّا سبب إطلاقه على السيّدة فاطمة -رضي الله عنها-، فهو أنّها كانت قد انقطعت عن النساء اللواتي حولها، ولم تنشغل معهنّ بأمور الدنيا، بل عِوضًا عن ذلك تفرّغت لعبادة الله، وانشغلت بأمور الآخرة، وما تنال رضا الله -سبحانه- به.





وفاة فاطمة الزهراء





تُوفِّيت السيّدة فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- في الثالث من شهر رمضان من السنة الحادية عشرة للهجرة النبويّة، وكانت قد أوصت قبل وفاتها أن تُغسّلها أسماء بنت عميس -رضي الله عنها-، فغسّلتها مع عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ثمّ صلّى عليها مع العبّاس بن عبدالمطلب -رضي الله عنه-.































