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اقتصاد

البنك الدولي يحذر: الاقتصاديات النامية قد تشهد ركودا غير مسبوق فى 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:49 م
البنك الدولى
البنك الدولى
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رويترز
حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي يوم الجمعة من أن الاقتصادات النامية قد تشهد ركودا أكثر حدة مما يتوقع حاليا إذا لم ينتعش الاستهلاك والاستثمار سريعا عقب جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون، في تدوينة على الموقع الإلكتروني للبنك، إن التوقعات في المبدئي ”قاتمة“ عند نزول اثنين بالمئة في الناتج الاقتصادي للدول النامية، ليكون أول انكماش في تلك الدول منذ 1960.

لكنهم قالوا إن نتائج النمو قد تكون ”أسوأ كثيرا“ وإن الناتج في تلك الاقتصادات قد يهبط بحوالي ثلاثة بالمئة إذا لم يتحقق واحد فقد من افتراضات البنك، وإذا لم ينتعش الاستثمار والاستهلاك.


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