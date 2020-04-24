أحمد السقا يحرج محمد هنيدي ويسحقه في كرة القدم

دخل النجمان أحمد السقا ومحمد هنيدي في تحد قوي خلال حلقة اليوم من برنامج المسابقات الخيري الترفيهي " اغلب السقا".





وأعلنت المذيعة رزان مغربي في أولى حلقات البرنامج المذاع بفضائية "ام بي سي مصر"؛ السباق بينهما في "كرة القدم"؛ والتي أظهر فيها النجم أحمد السقا مهارة عالية في كرة القدم؛ حيث هزم السقا هنيدي 4 أهداف مقابل هدف واحد.





كما قام السقا باستعراض مهارته الكروية على رفيق عمره هنيدي وأحرز فيه هدفا من بين قدميه_ كوبري.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.





البرنامج تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم: محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.