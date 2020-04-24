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أخبار العالم

ترامب يتراجع ويكشف حقيقة مطالبته بحقن مرضى كورونا بالمطهرات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه كان يتحدث بشكل ساخر للصحفيين عن حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا الجديد.


وجاء هذا التوضيح بعد عاصفة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والميديا الأمريكية، حيث قال أطباء أمريكيون لشبكة سي إن إن الأمريكية إن ما عرضه ترامب ليس في حاجة لتجربة، لأن نتيجته معروفة مسبقا، وهي أضرار كبيرة للجسم.

وقال ترامب ردًا على سؤال في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالًا على الصحفيين بطريقة ساخرة".

وكان البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق، أن تصريحات الرئيس أخرجت من سياقها.
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