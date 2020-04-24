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تكنولوجيا

واتس آب يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:36 م
واتسآب يحصل على ميزة
واتسآب يحصل على ميزة جديدة
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ندى على
يستخدم تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويفضل العديد من المستخدمين واتسآب دونا عن التطبيقات الأخرى نظرا لما يتمتع به من سهولة في الاستخدام، واحتوائه على العديد من المميزات والخصائص الهامة. 

وفي الفترة الأخيرة، منذ اجتياح فيروس كورونا، وازدياد إجراءات التباعد الاجتماعي، والعزل المنزلى، أصبحت تطبيقات مكالمات الفيديو هى الأكثر استخداما سواء في العمل أو عند الإطمئنان على الأهل الأصدقاء. 


ووفقا لموقع Talk Android فإنه استجابة لهذا المطلب الرئيسي في الوقت الحالى من المستخدمين، قرر تطبيق واتسآب توسيع تجربة إجراء المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو لتشمل 8 أشخاص، الأمر الذى لم يكن متوفرا في واتسآب من قبل. 

وكانت أقصى مشاركة في مكالمات الفيديو الخاصة في واتسآب تشمل 4 أشخاص كحد أقصى، وستدخل الميزة الجديدة تطبيق واتسآب المنافسة مع  تطبيقات شهيرة لمكالمات الفيديو مثل تطبيق Facetime و Google Duo وغيرها من مكالمات الفيديو الشهيرة.

وسيكون على مستخدمين نظامي التشغيل Android وiOS تثبيت أحدث إصدارات من تطبيق واتسآب على هواتفهم ليتمكنوا من الحصول على هذه الميزة، ويجب أيضا على كل المستخدمين الذين تتصل بهم من الحصول هلى أحدث إصدار، إلى أن يقوم واتسآب بإاضة الميزة الجديدة على كل النسخ الحديثة والقديمة.  


واتس آب يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها
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