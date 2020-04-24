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أخبار العالم

السعودية تدعو لإخراج الزكاة إلكترونيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:46 م
هيئة الزكاة السعودية
هيئة الزكاة السعودية
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محمود نوفل
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد لإخراج زكاتهم "اختياريًا" عن طريق خدمة هاتف زكاتي وبوابة (زكاتي)، وكذلك تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

وأكدت الهيئة، اليوم الجمعة، أنها تسعى من خلال هذه المنصات الإلكترونية إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد تمكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، حيث يتم توجيه أموال الزكاة المحصّلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث توفر خدمة هاتف زكاتي حساب ودفع زكاة الأفراد بشكل اختياري عبر الهاتف، مع إمكانية إصدار فاتورة لدفع الزكاة عبر خدمة سداد.

بينما يوفّر تطبيق (زكاتي) للأفراد العديد من الخدمات، كخدمة حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، 

كما يوفّر خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.
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