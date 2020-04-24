الصحة: توضح طرق التعامل مع كبار السن لحمايتهم من فيروس كورونا.. فيديو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن طرق التعامل مع كبار السن لحمايتهم وحماية أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك من خلال الأستاذة الدكتورة "نها صبري"رئيس وحدة طب نفسي المسنين- طب القصر العيني - رئيس وحدة الأبحاث الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضحت نها صبري، أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة للدعم النفسي للتعامل مع كبار السن، وخاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، من خلال تفعيل خطين ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و ٠٢٢٠٨١٦٨٣١

وأضافت صبري، أن كبار السن هم القدوة ولهم دور كبير بالمجتمع، مضيفة أن يجب احتوائهم في حالات العناد، بأخذ آرائهم ومشاركتهم، والابتعاد عن السيطرة، دون أخذ رأيه.





ونصحت رئيس وحدة طب نفسي المسنين بالتالي:-

مشاركتهم الأنشطة كالقراءة.

التعامل مع الأجهزة والتطبيقات من خلال المحادثات الصوتيه و الفيديو.

من يقدم الخدمة يتحلى بالصبر.

اشراكهم بالروتين اليوم وتقسيمه على الأنشطة للقضاء علي الملل.

ممارسة رياضة المشي.

اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء النزول.

الألعاب الذهنية كالكلمات المتقاطعة والسودوكو قراءة القرآن أو الإنجيل.

الأخذ بالآراء.

توفير الأدوية .

توفير الحاجات الأساسية.

توفير أرقام شخصية للطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.