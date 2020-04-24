طريقة عمل محشي بصل للشيف أماني رفعت

نقدم لكم طريقة عمل محشى البصل بخطوات الشيف أمانى رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير محشى بصل:





4 حبات بصل كبيرة

كوب بصل مفروم

كوب بقدونس مفروم

4 ملاعق كبيرة نعناع ناشف

ربع كوب دبس رومان

كوب طماطم مفروم

ملح

فلفل

بهارات

3 ملاعق زيت زيتون

ملعقة صغيرة قرفة

كوب ونصف أرز

1 و نصف مرقة

صلصة طماطم





طريقة تحضير محشى بصل:





* انزعى طرفا البصل و يشق من الجانبين ثم ضعيه في ماء مغلي و ملح الي أن ينضج





* قومى بتحمير البصل المفروم في معلقتان زيت زيتون الي أن يصبح لون البصل بني غامق ( ٢٠ دقيقة ) ثم تطفئ النار





* أضيفى الأرز والملح النعناع البقدونس والمهارات و القرفة ثم الطماطم يترك ليبرد





* يصفي البصل و يورق أي نضع كل ورقة علي حدا





* ضعى قليل من الخليط في كل ورقة بصل و يلف ثم يرص في الإناء المستخدم بشكل دائري





* اخلطى المرقة بالصلصة و دبس الرمان ثم تسكب على البصل ويترك لينضج ٤٠ دقيقة .







