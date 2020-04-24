طريقة عمل محشي بصل للشيف أماني رفعت

نقدم لكم طريقة عمل محشى البصل بخطوات الشيف أمانى رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير محشى بصل:
4 حبات بصل كبيرة
كوب بصل مفروم
كوب بقدونس مفروم
4 ملاعق كبيرة نعناع ناشف
ربع كوب دبس رومان
كوب طماطم مفروم
ملح
فلفل
فلفل
بهارات
3 ملاعق زيت زيتون
ملعقة صغيرة قرفة
كوب ونصف أرز
1 و نصف مرقة
صلصة طماطم
طريقة تحضير محشى بصل:
* انزعى طرفا البصل و يشق من الجانبين ثم ضعيه في ماء مغلي و ملح الي أن ينضج
* قومى بتحمير البصل المفروم في معلقتان زيت زيتون الي أن يصبح لون البصل بني غامق ( ٢٠ دقيقة ) ثم تطفئ النار
* أضيفى الأرز والملح النعناع البقدونس والمهارات و القرفة ثم الطماطم يترك ليبرد
* يصفي البصل و يورق أي نضع كل ورقة علي حدا
* ضعى قليل من الخليط في كل ورقة بصل و يلف ثم يرص في الإناء المستخدم بشكل دائري
* اخلطى المرقة بالصلصة و دبس الرمان ثم تسكب على البصل ويترك لينضج ٤٠ دقيقة .