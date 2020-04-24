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طريقة عمل محشي بصل للشيف أماني رفعت

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:19 م
طريقة عمل محشى بصل
طريقة عمل محشى بصل للشيف امانى رفعت
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل محشى البصل بخطوات الشيف أمانى رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير محشى بصل:

4 حبات بصل كبيرة
كوب بصل مفروم 
كوب بقدونس مفروم
4 ملاعق كبيرة نعناع ناشف
 ربع كوب دبس رومان 
 كوب طماطم مفروم 
ملح
فلفل
 بهارات
 3 ملاعق زيت زيتون 
ملعقة صغيرة قرفة
كوب ونصف أرز 
1 و نصف مرقة 
صلصة طماطم 

طريقة تحضير محشى بصل:

* انزعى طرفا البصل و يشق من الجانبين ثم ضعيه في ماء مغلي و ملح الي أن ينضج

* قومى بتحمير البصل المفروم في معلقتان زيت زيتون الي أن يصبح لون البصل بني غامق ( ٢٠ دقيقة ) ثم تطفئ النار

* أضيفى الأرز والملح النعناع البقدونس والمهارات و القرفة ثم الطماطم يترك ليبرد

* يصفي البصل و يورق أي نضع كل ورقة علي حدا

* ضعى قليل من الخليط في كل ورقة بصل و يلف ثم يرص في الإناء المستخدم بشكل دائري

* اخلطى المرقة بالصلصة و دبس الرمان ثم تسكب على البصل ويترك لينضج ٤٠ دقيقة .


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