محمد عبد المنعم: فايلر طالبني بإثبات نفسي لإنهاء إعارتي لسموحة والعودة للفريق.. فيديو

كشف محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والمعار من الأهلي، عن وجود بند في عقده يسمح بتمديد إعارته لموسم آخر.





وانتقل محمد عبد المنعم إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قادمًا من صفوف الأهلي.





وقال محمد عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك بند في عقدي مع سموحة، ففي حالة عدم قيدي في قائمة الأهلي الموسم المقبل، يتم تمديد إعارتي مع الفريق السكندري موسم آخر".





وتابع: "الأهلي لم يتواصل معي ولكن فايلر المدير الفني طلب مني أن أثبت نفسي لكي أعود مرة جديدة للفريق".





واختتم: "أفضل في الوقت الحالي التألق مع سموحة لكي أعود وأشارك ويكون لي دور مع الأهلي".