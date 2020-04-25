AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد المنعم: فايلر طالبني بإثبات نفسي لإنهاء إعارتي لسموحة والعودة للفريق.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:48 ص
محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
Advertisements
محمد رشاد
كشف محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والمعار من الأهلي، عن وجود بند في عقده يسمح بتمديد إعارته لموسم آخر.

وانتقل محمد عبد المنعم إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قادمًا من صفوف الأهلي.

وقال محمد عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك بند في عقدي مع سموحة، ففي حالة عدم قيدي في قائمة الأهلي الموسم المقبل، يتم تمديد إعارتي مع الفريق السكندري موسم آخر".

وتابع: "الأهلي لم يتواصل معي ولكن فايلر المدير الفني طلب مني أن أثبت نفسي لكي أعود مرة جديدة للفريق".

واختتم: "أفضل في الوقت الحالي التألق مع سموحة لكي أعود وأشارك ويكون لي دور مع الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوامر حمراء.. 4 غيابات مؤثرة في لقاء سموحة أمام الأهلي.. تفاصيل

صلاح محسن: المنتخب الأولمبي سبب رحيلي عن الأهلي

حسين السيد: رينيه فايلر عرض على المساعدة للاحتراف في أوروبا.. وأتمنى نجاح تجربة الصفاقسي .. فيديو

ناصر ماهر يوضح كواليس رحيله عن الأهلي وسبب اختيار سموحة.. فيديو

تعرف على البديل.. الأهلى يرفض عودة وليد أزارو.. فيديو

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: فايلر لم يرغب في رحيلي.. ومثلي الأعلى وائل جمعة

ترشيحاتنا

تعرف على المسلسل الأجنبي المأخوذ عنه قصة لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

الأطباء يحذرون من تصريحات ترامب: مضاعفات شرب الكلور خطيرة

قصة سورة الفاتحة وسبب نزولها.. بدأت بهروب رسول الله عند سماع نداء الملائكة له: يا محمد

تصفيد الشياطين في رمضان.. ماذا يعني وكيف يكون؟

دموع وهجوم.. عبدالباسط حمودة يفقد السيطرة أمام إيناس الدغيدي.. فيديو

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتولى دفن موتى المسلمين المحتاجين في بريطانيا.. حكاية أبو مؤمن

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور