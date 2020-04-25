رعب فى البرازيل.. مئات التوابيت في مقابر جماعية بسبب كورونا..شاهد

نشرت وسائل الإعلام البرازيلية اليوم السبت عددا من الصور التي تظهر حجم الكارثة التي سببها فيروس كورونا المستجد فى البرازيل والتي تكشف عن مئات التوابيت فى المقابر الجماعية.





وأظهرت صور التقطت بطائرات من دون طيار، المقابر الجماعية في مدينة ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون شمال غربي البلاد.





وقالت السلطات البرزيلية أنه تم إنشاء مدافن جماعية في الغابات، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من توابيت ضحايا الوباء.





وشبه عمدة المدينة فيرجيليو نيتو الوضع في ماناوس بـ"أفلام الرعب"، قائلا إن "المنطقة لم تعد في حالة طوارئ، بل أصبحت في كارثة حقيقية".





وارتفع معدل وفيات فيروس كورونا المستجد في ماناوس من بين 20 و30 حالة، إلى ما يزيد على 100 حالة يوميا إلا أن نيتو يعتقد أن عدد ضحايا كورونا أكثر من ذلك، مشيرا إلى حالات وفاة في البيوت لا تبلغ السلطات بشأنها.





وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئا غير ضروري على الاقتصاد.



