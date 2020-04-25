برلماني: أزمة كورونا تمنحنا فرصة للتوسع في تصنيع مكونات الإنتاج ومدخلات الصناعة محليا

أكد النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أن الحكومة تقوم بجهد كبير للغاية في مواجهة تحديات أزمة كورونا، فيما يتعلق بدفع النشاط الاقتصادى رغم الإجراءات الاحترازية لقليل عدد الإصابات.





وأشار غلاب إلى أن الحكومة قدمت نموذجا رائعا في وضع الخطط والنظرة المستقبلية خاصة في التعامل مع القطاعات الاقتصادية لاستغلال الأزمة وتحويلها من محنة إلى منحة.





وأكد غلاب في تصريحات له اليوم، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين ورجال الصناعة، للاستفادة من الفرصة الراهنة في تعميق التصنيع المحلى، وإحلال محل الواردات، من خلال التوسع في تصنيع مكونات الإنتاج ومدخلات الصناعة محليا، هي خطوة مهمة تستحق الدعم والإشادة، موضحا أن الأزمة الحالية تحوى في طياتها فرصة كبيرة لدعم الصناعة المصرية في ظل الخلل المسيطر على سلاسل التوريد العالمية.





وأوضح غلاب أن أزمة كورونا ستغير خريطة العالم السياسية والاقتصادية بشكل جذرى، وأمامنا فرصة كبيرة للاستفادة من نقاط الضعف السابقة والمتمثلة في ارتفاع حجم الواردات وجزء كبير من هذه الواردات تتضمن مكونات إنتاج وسيطة، بعضها يمكن تصنيعها محليا، وقد شجعت الحكومة هذ التوجه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى.



