محافظ سوهاج: إزالة 146 حالة تعد على الأراضي ومخالفات البناء خلال 7 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 146 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة الأسبوع الماضي، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أزالت 39 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة 14 قيراط و 16 أسهم، وذلك خلال حملة مكبرة في بندر جرجا، ومجلس قروى البربا، و المجابرة، والعوامر بحري، وبيت علام .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 4 حالات بالظهير الصحراوي لقرية بني منصور والسلماني بمساحة 12 فدان، وإزالة حالتين تعدي بقرية بر خيل بمساحة 2.5 قيراط، وإزالة 3 حالات ببرديس وقرية الساحل بحري، وقرية الإصلاح، وإزالة حالة بمدينة البلينا بمساحة 308 متر بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة حالة بمساحة حولى 2 قيراط بقرية الساحل قبلى، وحالة بمساحة فدان فى قرية الغابات، وإزالة فورية لعدد 4 حالات بمساحة حولى 5 قيراط بقرية الإصلاح التابعة لقرية بنى حميل، وإزالة فورية لحالة تعدي بمساحة حولى 3 قيراط بقرية السمطا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة لعدد 16 إزالة على ارض زراعية بنجع مناع بقرية بلصفورة على مساحة 12قيراط و6 أسهم ، وإزالة 15 حالة تعدي على اراضي زراعية بمساحة 15 قيراط بقرية جزيرة شندويل، بالإضافة إلى إزالة عدد 10 حالات تعدي على ارض زراعية بقرى ادفا واولاد عزاز على مساحة تسعة قراريط ، وإزالة عدد 3 حالات تعدي منها تعدي على أرض أملاك الدولة بمساحة 3280متر، وعدد 2حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وإزالة 4 حالات تعدي بقرية الحمادية على مساحة فدان و20 هم اراضي زراعية.

وفي مركز ومدينة دار السلام نفذت حملة إزالة فورية لشدة خشبية

في المهد بالدور الثاني علوى بقرية عزبة رضوان على مساحة 72 متر، وفي مركز ومدينة ساقلتة

نفذت حملة إزالة لـ 3 حالات تعدي على الاراضي الزارعية بقرية سفلاق، وضبط ومصادرة كميات

من البلوك الأبيض بمخازن تشوين معدة للبيع، وفي جهينة تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب

الأبيض، البلوك بطريق مستشفى الحميات بمدينة جهينة، وتم مصادرة الكمية، كما تمت إزالة

فورية بمركز ومدينة طما لمبنى مخالف للقانون على مساحه 60متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة .

وبمركز ومدينة المراغة تمت إزالة عدد ٢ حالة تعدي بالبناء علي ارض زراعية بقرية البهاليل علي مساحة ١٣٠ متر، وتم رصد حالة واحدة بزمام قرية عرابة ابوعزيز تعدي بالبناء علي ارض زراعية علي مساحة ٤٠٠ متر ، باجمالي ٥٣٠ متر ، كما تم رصد عدد ٢ حالة بزمام قرية شندويل، والشيخ يوسف تعدي بالبناء علي ارض زراعية، علي مساحة ١٧٥ متر، ورصد حالتين بزمام قرية نجع ابوعوض ، وقرية بهتا بناء علي ارض املاك دولة على مساحة ٢٣١ متر، ورصد عدد ٢ حالة بزمام قرية بناويط علي مساحة ١٧٥ متر، وحالة بمساحة ١٤٠ متر ، واخري بمساحة ٣٥ متر بقرية بناويط ، وفزارة ، وإزالة عدد 4 حالة بقرية الغريزات، عرابة ابوعزيز على مساحة 3 قيراط ، و 18 سهم ، تعديات على الأراضى الزراعية .

وأشار المحافظ إلى أنه في مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بناحية بنهو على مساحة 2 قيراط، وضبط جرار محمل بالطوب الأبيض والتحفظ عليه، وتنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية على مساحة 3 قراريط و2 سهم، وتم تنفيذ عدد 7 حالات إزالة تعديات تابعة لحماية النيل على مساحة حوالى 700 متر بالصوامعة، بالإضافة إلى إزالة حالتين لاسوار بلوك بمجلس قروى شطورة على مساحة قيراط و 10 أسهم .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة ازالة فورية وفك شده خشبيه بناحية حوض الرزقة البحرية بالمدينة لدور رابع علوى بأحد العقارات وتمت مصادرة المواد المستخدمة فى المخالفة

وتم تنفيذ الازالة على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمت إزالة عدد 7 حالات تعدي على ارض زراعية بمساحة 4 قيراط و12 سهم بناحية الديابات التابعة لقرية الحواويش

وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بالإزالة الفورية للتعديات علي أملاك الدولة و التدخل السريع لأزالة التعدي على مساحة ٣٠متر وإقامة مباني من الطوب الابيض والاسمنت على أملاك الدولة .