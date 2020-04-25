كهربا وصالح جمعة على مائدة إفطار واحدة في أول يوم رمضان.. صور

حرص محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة، لاعبا فريق الأهلي، على الإفطار سويًا في أول أيام شهر رمضان المبارك رفقة أصدقائهما.





ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من العزومة والتي جمعتهما في منزل أحد أصدقائهما.





وانتقل كهربا إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير الماضي، قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعد صدام كبير مع إدارة نادي الزمالك، قبل أن يتعرض للإيقاف 10 مباريات بدلًا من حتى نهاية الموسم، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر المحلي بالإمارات بين الأهلي والزمالك والتي توج به الأبيض بركلات الترجيح.





بينما خرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي.