وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 43 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي اليوم السبت عن شفاء 43 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ليصل بذلك إجمالي المُتعافين إلى 656 حالة.





وفى سياق منفصل،أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" ان الفيروس اوقع حتى مساء الجمعة 196,258 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و812 ألف شخص، تعافى منهم اكثر من 778 الف مريض.





وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة الجمعة، عن وفاة 40 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات امس التي كانت 3,210 إصابات جديدة في 16 دولة.





وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الجمعة إكتشاف نحو 90 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,339 وفاة، حتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الجمعى عن 1,217 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 51,453 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها لديها اكثر من 912 ألف شخص، منهم 25,568 إصابة جديدة حتى الأن. والأرقام مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بين امريكا والشرق الأوسط.





ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميًا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 25,969، منهم 420 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 192,994 إصابة، منهم 3,021 حالة اكتشفت الجمعة.



