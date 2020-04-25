البابا تواضروس يستقبل أسقف الوادي الجديد بالمقر البابوي بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد، وذلك بالمقر البابوي بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وحرص أسقف الوادي الجديد على زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، من أجل تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، خاصة أن الاحتفال أقيم بدون حضور شعبي نظرا للاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، احتفالات عيد القيامة المجيد من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي، واقتصر الحضور على عدد محدود من قساوسة وأساقفة ورهبان.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في نص البيان، تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.