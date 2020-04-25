الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

دشن طلاب الجامعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجا جديدا #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاكتفاء بعمل بحث مثل سنوات النقل بدلا من الانتظار حتى انتهاء تعليق الدراسة.
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وقال محمد فريد، عبر الهاشتاج: "حياتنا مهمة أرجوكو الغوا الامتحانات النهائية لسنوات التخرج"، بينما قال أحمد مجدي: "استمروا في إعادة التغريد ومتيأسوش أبدا"، بينما قال محمود سلمي: "أكثر من مليون طالب من الجامعات والمدارس الثانوية سيصابون بفيروس كورونا".
كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات، أطلقوا هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث أسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى.
وتصدر هاشتاج #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر "تويتر"، والذي تفاعل معه مستخدمو الموقع بشكل كبير موجهين الرسائل لوزير التعليم العالي، وكان من بينها: "عايز اتخرج قبل ماتحصل كارثة جديدة.. الخريجين أولى من غيرهم"، "أجل غير مسمى إيه اعمل بحث وريحونا.. وخرجونا يا عالم".