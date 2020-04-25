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تعليم

#الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

السبت 25/أبريل/2020 - 02:40 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
دشن طلاب الجامعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجا جديدا #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاكتفاء بعمل بحث مثل سنوات النقل بدلا من الانتظار حتى انتهاء تعليق الدراسة.

وقال محمد فريد، عبر الهاشتاج: "حياتنا مهمة أرجوكو الغوا الامتحانات النهائية لسنوات التخرج"، بينما قال أحمد مجدي: "استمروا في إعادة التغريد ومتيأسوش أبدا"، بينما قال محمود سلمي: "أكثر من مليون طالب من الجامعات والمدارس الثانوية سيصابون بفيروس كورونا".

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات، أطلقوا هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث أسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى.

وتصدر هاشتاج #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر "تويتر"، والذي تفاعل معه مستخدمو الموقع بشكل كبير موجهين الرسائل لوزير التعليم العالي، وكان من بينها: "عايز اتخرج قبل ماتحصل كارثة جديدة.. الخريجين أولى من غيرهم"، "أجل غير مسمى إيه اعمل بحث وريحونا.. وخرجونا يا عالم".
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