الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

دشن طلاب الجامعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجا جديدا #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاكتفاء بعمل بحث مثل سنوات النقل بدلا من الانتظار حتى انتهاء تعليق الدراسة.





وقال محمد فريد، عبر الهاشتاج: "حياتنا مهمة أرجوكو الغوا الامتحانات النهائية لسنوات التخرج"، بينما قال أحمد مجدي: "استمروا في إعادة التغريد ومتيأسوش أبدا"، بينما قال محمود سلمي: "أكثر من مليون طالب من الجامعات والمدارس الثانوية سيصابون بفيروس كورونا".





كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من طلاب السنوات النهائية بالجامعات ، أطلقوا هاشتاج جديد #الاكتفاء_بعمل_البحث_للخريجين، والذي طالبوا من خلاله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد مصيرهم وإلغاء الامتحانات وعمل بحث أسوة بجميع السنوات الدراسية الأخرى.



