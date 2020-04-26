بعد خدشهم الحياء.. أبطال إعلان قطونيل مهددون بالحبس والغرامة

هاجم عدد من نواب البرلمان، إعلان شركة "قطونيل" الجديد المعروض في رمضان الحالي، مطالبين بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وتطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.





ووفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات فإن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.





تطبق هذه العقوبة على خدش حياء شخص واحد، فكيف الحال بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.



