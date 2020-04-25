أول تعليق من المجلس الأعلي للإعلام حول إعلان قطونيل

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المقبل، إعلان شركة قطونيل .

وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستفحص إعلان شركة قطونيل الجديد لشهر رمضان على أن يبدي كل عضو باللجنة رأيه.

وأضاف الصالحى لـ "صدى البلد " ان اللجنة ستعلن توصيتها إذا تأكدت من وجود مخالفة بالإعلان.



وأكد الصالحي أن المجلس حريص على تطبيق كافة البرامج والإعلانات الخاصة بموسم رمضان للمعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد وعدم بث أو نشر أي مواد مسيئة.

يذكر ان إعلان شركة مقدونيا الذى يعرض خلال شهر رمضان قد اثار جدلا بعد عرضه لوجود بعض المشاهد التى تضمنها الإعلان.