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اقتصاد

بيريوس والأهلي.. أعلى وأقل سعر صرف للدولار في مصر الآن .. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 05:40 م
سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار
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مايكل عياد
سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت، 25 إبريل 2020 "ثاني أيام شهر رمضان" استقرار  وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار  15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


وقدم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة 15.73 جنيها، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيها، وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.

وفيما يلي سعر صرف الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


وجاءت اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت في البنك الأهلي كالتالي:

سجل سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء و 17.05جنيه للبيع مسجلا .

واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.28جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 15.99 جنيه للشراء و 16.20جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية عند 1.54جنيه للشراء و 1.57 جنيه للبيع.


أما اسعار العملات الاسيوية اليوم  في البنك الأهلي فكانت كالتالى:

سجل الين اليابانى 14.55 جنيه للشراء و 14.67 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.22جنيه للبيع.
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