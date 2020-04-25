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منوعات

الأرض تتنفس.. بسبب إنخفاض نسبة التلوث تغييرات تاريخية في طبقة الأوزون

السبت 25/أبريل/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسببت حالة التوقف التي فرضها فيروس كورونا للعالم كله و الحجر الصحي لجميع المواطنين في العالم في حالة من إنخفاض معدلات التلوث في العالم  كله . 

وفقا لما ورد في وكالة كوبير نيكوس ، الاوروبية لمعلومات المناخ ، أن ثقب الأوزون الواقع في منطقة القطب الجنوبي في طريقه للإغلاق بسبب إنخفاض معدلات التلوث . 

أشارت الوكالة إلى أنها كانت تتوقع أن يزيد حجم ذلك الثقب في تلك الأحيان خلال توقعاتها ، إلا أن أحد نتائج أزمة كورونا هي توقف الإنسان عن تلويث طبقات الجو بسبب توقفه عن العمل في المصانع و التوقف التام لحركة السيارات في بعض الدول حرصا على حياتهم . 

جدير بالذكر أن ثقب الأوزون ينتج عن الاستخدادم السيئ منالإنسان للطاقة ، نتيجة زيادة نسبة ثاني اكيد الكربون و الكلو و البروم و هي من الغازات التي تتسبب في فساد طبقة الستراتسفير و هي أقرب طبقة من الغلاف الجوي للأرض. 
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