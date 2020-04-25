بعد تصريح مثير عن زوجها السابق.. التفاصيل الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان





وأعاد هذا التصريح الاذاهان الى قصة انفصال اصالة وطارق العريان التى شهدت حالة من الجدل الواسع حيث كانت هناك كثير من الاقاويل التى تحوم حول الطرفين حتى اسدل الستار على قصتهما باعلان الانفصال عن طريق اصالة.





القصة الكاملة للانفصال :





بدأت الاخبار تنتشر بشكل كبير حول وجود خلاف كبير قد يعصف بقصة الحب الكبيرة التى جمعت بين اصالة وطارق العريان ولعل من أبرزها علاقة طارق العريان بفنانة اخرى شهيرة وهى السبب الرئيسى فى نشوب خلاف حاد بينهما.





ورغم أن جميع الاطراف حرصت على النفى التام الا أن جاء قرار الانفصال الحتمى والذى أعنلت عنه أصالة عبر حسابها على انستجرام قائلة : "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".





تعليق أصالة على انفصالها عن طارق العريان:





وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".





رسائل أصالة الغامضة





كانت أصالة، قد أثارت جدلًا كبيرًا حولها بسبب إرسالها العديد من الرسائل الغامضة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان وتوتر العلاقة بينهما.





تعليق أصالة على شائعات زواج طارق العريان:





توقع الجمهور انفصال الثنائي بعد سنوات طويلة من الزواج، وزواج طارق من نسرين طافش، ولكن قامت أصالة بنفي الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث قالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".





واختتمت أصالة تدوينتها: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".





ماذا قال طارق العريان عن زواجه بنسرين طافش؟





كما علق طارق العريان، على الأمر، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات وانا من الناس اللي مش بتركز فى الحاجات دي".