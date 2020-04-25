خلوا بالكم من نفسكم.. أحمد موسى: عزومات كثيرة تمت في أول يوم رمضان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عزومات كثيرة بين الأسر المصرية في أول أيام شهر رمضان، مضيفا:" كل واحد يخلي باله من نفسه".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وزارة الصحة أعلنت تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.
وتابع أحمد موسى:" أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف الشهر عن ادوية وعادت تقول أن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".
واختتم الإعلامي أحمد موسى:" محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا حتى الآن، ولا تتوفر معلومات مؤكدة 100% عنه"، مضيفا:" محدش عارف الدواء الفعال لعلاج فيروس كورونا في العالم".