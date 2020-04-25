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توك شو

خلوا بالكم من نفسكم.. أحمد موسى: عزومات كثيرة تمت في أول يوم رمضان.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عزومات كثيرة بين الأسر المصرية في أول أيام شهر رمضان، مضيفا:"  كل واحد يخلي باله من نفسه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وزارة الصحة أعلنت  تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.

وتابع أحمد موسى:"  أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف الشهر عن ادوية وعادت تقول أن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".

واختتم الإعلامي أحمد موسى:" محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا حتى الآن، ولا تتوفر معلومات مؤكدة 100% عنه"، مضيفا:"  محدش عارف الدواء الفعال لعلاج فيروس كورونا في العالم".

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