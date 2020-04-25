خلوا بالكم من نفسكم.. أحمد موسى: عزومات كثيرة تمت في أول يوم رمضان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عزومات كثيرة بين الأسر المصرية في أول أيام شهر رمضان، مضيفا:" كل واحد يخلي باله من نفسه".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وزارة الصحة أعلنت تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.





وتابع أحمد موسى:" أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف الشهر عن ادوية وعادت تقول أن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".



