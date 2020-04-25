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فن

بـ قبعة أنيقة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها في أحدث ظهور

السبت 25/أبريل/2020 - 09:51 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران


نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.



وتألقت الفنانة لاميتا فرنجية بإطلالة أنيقة وهى ترتدى قبعة وجاكيت بنى وبنطلون جينز اسود، كشف عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها.


وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة قائلة "الأشياء التي يمكنك تقديمها والاحتفاظ بها هي كلمتك وابتسامتك وقلبك الممتن " نال إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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