اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات

وضع الاتحاد المصري للغرف السیاحة وغرفة المنشآت الفندقیة رؤیة وخطة عمل عبر طرح حزمة من التدابیر الاحترازیة وإجراءات السلامة الوقائیة تلتزم بتطبیقھا المنشآت التي ترغب في العمل خلال الأزمة الراھنة لضمان سلامة السائحین بما یحقق عودة التشغیل والعاملین بالقطاع وتھدف إلى تحقیق التشغیل السیاحي تدریجیا والحد من الخسائر الجسیمة التي یتعرض لھا القطاع.





ونسرد أبرز الخطوات فى التالى :





الطيران





كشف الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه سيتم اتخاذ عدد من التدابير الوقائية بالمطارات منها تعقیم كامل للطائرة من الداخل والخارج قبل الإقلاع وقیاس درجات حرارة الركاب قبل الإقلاع وعمل الاختبار السریع "Test Rapid" وتوزیع القناع الواقي والقفازات على الركاب وطاقم الطائرة عند دخول المطار وارتداء القناع الواقي والقفازات لجمیع العاملین بالمطار وتعقیم جمیع أماكن التلامس ودورات المیاه بصورة دورية وتعقیم جمیع الأمتعة عند الوصول وتذوید المطارات بجھاز التعقیم وتعقیم الباصات والسیارات الخاصة بنقل المسافرین وإلزام جمیع السائقین بارتداء القناع الواقي والقفازات واتباع التخلص من وسائل الوقایة بطريقة آمنة.









منتج صحى أمن

سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبیق كافة التدابیر والإجراءات الوقائیة المقررة وتتم المراجعة من خلال شركات متخصصة مسئولة عن سلامة شھادة الاعتماد وتمنح المنشآة المعتمدة علامة سیاحیة دعائیة تسمى "منتجع صحي آمن" قابلة للتوثیق في مصر والخارج تھدف للترویج للسیاحة المصریة حال فتح الأسواق السیاحیة الخارجية.



