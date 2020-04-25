AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات

السبت 25/أبريل/2020 - 10:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
وضع الاتحاد المصري للغرف السیاحة وغرفة المنشآت الفندقیة رؤیة وخطة عمل عبر طرح حزمة من التدابیر الاحترازیة وإجراءات السلامة الوقائیة تلتزم بتطبیقھا المنشآت التي ترغب في العمل خلال الأزمة الراھنة لضمان سلامة السائحین بما یحقق عودة التشغیل والعاملین بالقطاع وتھدف إلى تحقیق التشغیل السیاحي تدریجیا والحد من الخسائر الجسیمة التي یتعرض لھا القطاع.

ونسرد أبرز الخطوات فى التالى : 

الطيران 

 كشف الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه سيتم اتخاذ عدد من التدابير الوقائية بالمطارات منها تعقیم كامل للطائرة من الداخل والخارج قبل الإقلاع وقیاس درجات حرارة الركاب قبل الإقلاع وعمل الاختبار السریع "Test Rapid" وتوزیع القناع الواقي والقفازات على الركاب وطاقم الطائرة عند دخول المطار وارتداء القناع الواقي والقفازات لجمیع العاملین بالمطار وتعقیم جمیع أماكن التلامس ودورات المیاه بصورة دورية وتعقیم جمیع الأمتعة عند الوصول وتذوید المطارات بجھاز التعقیم وتعقیم الباصات والسیارات الخاصة بنقل المسافرین وإلزام جمیع السائقین بارتداء القناع الواقي والقفازات واتباع التخلص من وسائل الوقایة بطريقة آمنة.


منتج صحى أمن


سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبیق كافة التدابیر والإجراءات الوقائیة المقررة وتتم المراجعة من خلال شركات متخصصة مسئولة عن سلامة شھادة الاعتماد وتمنح المنشآة المعتمدة علامة سیاحیة دعائیة تسمى "منتجع صحي آمن" قابلة للتوثیق في مصر والخارج تھدف للترویج للسیاحة المصریة حال فتح الأسواق السیاحیة الخارجية.


اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
اتحاد الغرف السياحية يكشف تفاصيل خطة التشغيل السياحي الآمن ..مستندات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 طرق ضرورية لتعقيم سيارتك وحمايتها من فيروس كورونا

المنشآت السياحية تطالب الأعضاء بموافاتها بأعداد العاملين وأجورهم للتفاوض على تعويضهم

إجراءات وقائية للعاملين بالمشروعات والمواقع الخدمية بـ السويس

برلماني: قناع مواجهة كورونا إنجاز يحسب لـ رجال الأوقاف

الأوقاف تعلن تطوير درع الوجه الواقي من فيروس كورونا.. وبيع ٦ آلاف في الأسبوع الأول

ألمانيا تحذو حذو النمسا .. ارتداء الكمامة إجباري في المواصلات والأسواق

ترشيحاتنا

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. صوفينار تخطف الأنظار على انستجرام

علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك

أول تعليق من أرملة أحمد المنسي على تجسيد أمير كرارة شخصية الشهيد.. فيديو

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

تعليق ساخر من أحمد السعدني على الحلقة الثانية من برنامج «رامز مجنون رسمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا

بديل للأدوية.. أهم النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك في رمضان

لو بتاكل كتير على الفطار.. مشروب سحري يساعد على الهضم