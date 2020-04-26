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أخبار العالم

ترامب: مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية لا تستحق الوقت أو الجهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجوما شرسا على وسائل الإعلام الأمريكية.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات قال فيها : "ما الفائدة من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية، عندما لا تطرح وسائل الإعلام الرئيسية سوى الأسئلة المعادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة".

وتابع ترامب: "وسائل الإعلام تحصل على تقييمات قياسية ونسب مشاهدة عالية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة، إنها لا تستحق الوقت والجهد".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: "لم أقل أبدًا أن الوباء كان خدعة! من سيقول مثل هذا الشيء؟ قلت إن الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا، إلى جانب شركائهم في وسائل الإعلام الرئيسية، هم خدعة. لقد تم استدعاؤهم وإحراجهم على هذا... لكنهم يواصلون نشر الكذب".
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