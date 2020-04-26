لأول مرة.. الجفري: شاهدوا مسلسل الاختيار في رمضان دون تردد

غرّد الشيخ الحبيب علي الجفري، على تويتر، داعيًا ولأول مرة إلى مشاهدة مسلسل رمضاني.





وكتب "الجفري" على صفحته قائلاً: "لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد.





وتابع: رحم الله المنسي والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا.





وأكد ان الفاضح في موقف كثير من المتهجِّمين هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها، وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء والصادقين الأنقياء.





وأشار إلى أن العمل على تشويه من أوقع بهم وكَفّ أذاهم، بل واعتبار من يكشف حقيقتهم محاربًا للإسلام، معاديًا للدين وأهله، وكأنهم يعتبرون جرائمهم دينًا، ويعتبرونهم المتدينين تدينًا حقًا.وقديمًا قالت العرب: "المرء مخبوء تحت لسانه"..اللهم اهدنا جميعًا لما اختلف فيه من الحق.