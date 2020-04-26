الإفتاء توضح خطأ يقع فيه البعض عند الإفطار





قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء: إنه من الأفضل أن يبدأ المُسلم صيامه قبل أذان الفجر ببضع دقائق، ولا يستمر بتناول الطعام والشراب إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، مشيرًا إلى أن الإكثار من شرب الماء لا يمنع العطش.

وأكد «فخر» خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية، أن كثرة شرب الماء في السحور لا يمنع العطش أثناء الصيام، ولكن تلاوة القرآن وأن يُشغل المُسلم نفسه بالتسبيح والتهليل والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقول «لا إله إلا الله» بكثرة، فهذه هي الأمور التي تُعالج العطش في نهار رمضان، وتمنع العطش أثناء الصيام.

حكم مشاهدة التليفزيون اثناء الصيام

قال الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر، إنه إذا كانت مشاهدة "التليفزيون" خلال شهر رمضان لمتابعة الأخبار وما يحدث في العالم، أو كان العمل الدرامي هادفا ولا فحش فيه ويصوب أسلوبا خاطئا فلا بأس من مشاهدته.

وأضاف «عطية» خلال استضاف ته باحد البرامج على فضائية mbc ، أنه إذا كان العمل الدرامي يحتوي على عري ولغو وفحش فلا يجوز مشاهدة "التليفزيون" سواء في شهر رمضان أو غيره.