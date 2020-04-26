الصحة: ضبط وإعدام 30 طن أغذية فاسدة وياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام ٣٠ طنًا و٧٤٨ كيلو جرام أغذية متنوعة وياميش رمضان، و٩٩٧٧ لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض وبيع الياميش بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.









وأضاف "مجاهد"، أنه تم المرور على ٣٤٢١ منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام ١٧ طنًا و٤٥٠ كيلو جرام أغذية متنوعة وياميش رمضان و٣٣٤٥ لتر عصائر ومشروبات وألبان لعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ١٣ طنًا و٢٩٨ كيلو جرام أغذية متنوعة وياميش رمضان عبارة عن (تمر، بلح، قمر الدين، فول صحيح ومجروش، فاصوليا، زبدة صفراء، وأغذية أخرى)، للشك في صلاحياتها، بالإضافة إلى ٦٦٣٢ لتر مشروبات ومياه معبأة والبان، فيما تم سحب ٦٤١٩ عينة من ياميش رمضان للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.









ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تحرير ٢٦٣١ محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل ٣٣٤ منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذة المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.









وأكد "عيد" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.