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اقتصاد

بسبب كورونا.. توقعات بتراجع تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج بنسبة 23%

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:57 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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أ ش أ
 توقع البنك الدولي حدوث تراجع حاد نسبته 1ر23 في المائة في تحويلات العاملين بالخارج لبلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية لتسجل 37 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2020.

وقال البنك الدولي في توقعات أخيرة له إن تحويلات العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية كان تراجعها طفيفا في عام 2019 لم تتجاوز نسبته 5ر0 في المائة مسجلة 48 مليار دولار.

ورغم التشاؤم الذي أبدته المؤسسة الدولية، فإنها كشفت عن توقعات تعافي تحويلات العاملين بالخارج في العام المقبل 2021 لتزيد بنسبة 4 في المائة مسجلة 38 مليار دولار.

وتشير تقارير المؤسسات الدولية إلى تأثر العمالة الأفريقية المهاجرة والمقيمة بالدول الثرية في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا الذي تسبب في فقدانهم لوظائفهم أو تخفيض رواتبهم وضعف الدخل بسبب التوسع في تطبيق سياسات الإغلاق والحظر لمكافحة تفشي الوباء.

وترد تحويلات العاملين الأفارقة من بلدان عدة فيما تستحوذ البلدان الكبرى والثرية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين بنسبة تزيد على 25 في المائة من إجمالي تحويلات العاملين الأفارقة في الخارج.
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