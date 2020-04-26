وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تراجع عن عقدها في موعدها ولن نستبدلها بقدرات أو أبحاث.. وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين في اللجان

وزير التعليم:

الدولة حريصة على حماية صحة جميع الطلاب

هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدولة بأكملها امتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة









أطلق عدد من طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هاشتاج جديدا تحت شعار: #الثانوي_رافض_النزول_شوفولنا_حلول.









وعبر طلاب الثانوية العامة خلال هذا الهاشتاج عن رفضهم للنزول لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر عقدها في اللجان 7 يونيو، وذلك خوفا من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في التجمعات.









وقال الطلاب الذين أطلقوا هذا الهاشتاج: "إحنا خايفين على نفسنا، لو روحنا لجان الامتحانات واتصابنا بكورونا سواء واحنا رايحين الامتحان في المواصلات أو داخل لجان الامتحانات هنصيب أهالينا، وعبر الطلاب عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بإنقاذ طلاب باقي الصفوف الدراسية من مخاطر كورونا واستبدال امتحاناتهم بأبحاث إ لا الثانوية العامة قائلين "يعني احنا محصنين من كورونا مثلا".









وأكد الطلاب أنهم يطالبون وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020 و الاكتفاء باختبارات قدرات لإلحاق كل طالب بالكلية التي يريدها.









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من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يكون هناك امتحان قدرات بديلا عن امتحانات الثانوية العامة، لأنه ببساطة يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده وهذا شأن التعليم العالي.







و شدد وزير التربية والتعليم، على أنه إذا لم يؤد طلاب الثانوية العامة الامتحانات، سوف يعيدون السنة ولن يدخلوا أي جامعة بدون امتحانات ثانوية عامة، و لا يمكن الاستجابة لهذا المطلب الخاص بطلاب الثانوية العامة، لأن امتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون، يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم إن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.



وأوضح أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.





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وأضاف: "الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة، حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في المستقبل".



وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية و مجلس الوزراء والدولة بأكملها.



وتابع: "بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين".



وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.



ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لأن ذلك سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذين تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".



وردا على دعوات مقاطعة امتحانات الثانوية العامة 2020، أعلن الدكتور ط ارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة 2020 بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.



وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لـ إعادة السنة العام القادم، فسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.



