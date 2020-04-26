وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تراجع عن عقدها في موعدها ولن نستبدلها بقدرات أو أبحاث.. وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين في اللجان

- وزير التعليم:
- الدولة حريصة على حماية صحة جميع الطلاب
- هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدولة بأكملهاامتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة
أطلق عدد من طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هاشتاج جديدا تحت شعار: #الثانوي_رافض_النزول_شوفولنا_حلول.
وعبر طلاب الثانوية العامة خلال هذا الهاشتاج عن رفضهم للنزول لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر عقدها في اللجان 7 يونيو، وذلك خوفا من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في التجمعات.
وقال الطلاب الذين أطلقوا هذا الهاشتاج: "إحنا خايفين على نفسنا، لو روحنا لجان الامتحانات واتصابنا بكورونا سواء واحنا رايحين الامتحان في المواصلات أو داخل لجان الامتحانات هنصيب أهالينا، وعبر الطلاب عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بإنقاذ طلاب باقي الصفوف الدراسية من مخاطر كورونا واستبدال امتحاناتهم بأبحاث إلا الثانوية العامة قائلين "يعني احنا محصنين من كورونا مثلا".
وأكد الطلاب أنهم يطالبون وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020 و الاكتفاء باختبارات قدرات لإلحاق كل طالب بالكلية التي يريدها.
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يكون هناك امتحان قدرات بديلا عن امتحانات الثانوية العامة، لأنه ببساطة يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده وهذا شأن التعليم العالي.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه إذا لم يؤد طلاب الثانوية العامة الامتحانات، سوف يعيدون السنة ولن يدخلوا أي جامعة بدون امتحانات ثانوية عامة، ولا يمكن الاستجابة لهذا المطلب الخاص بطلاب الثانوية العامة، لأن امتحانات الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون، يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.
وقال وزير التربية والتعليم إن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.
وأضاف: "الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة، حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في المستقبل".
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا الموضوع قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية و مجلس الوزراء والدولة بأكملها.
وتابع: "بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين".
وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لأن ذلك سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذين تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".
وردا على دعوات مقاطعة امتحانات الثانوية العامة 2020، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن من لم يجتز امتحانات الثانوية العامة 2020 بنجاح هذا العام، سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لـ إعادة السنة العام القادم، فسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.
جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
من جانبه، نفى المركز الاعلامي بـ مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتطبيق نظام القدرات للقبول بالجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقًا، حيث من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وجميع أعضاء المنظومة التعليمية.
وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).
وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.
وأرسلت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات، بشأن الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.
وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم مديرو المديريات بموافاة لجنة الإدارة التابعة لمديريتهم باستمارة 303 مقار جديدة لجميع اللجان التي سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 2019 /2020 على أن يراعى الآتي:
- يتم توزيع الطلاب داخل حجرات اللجان بمعدل 14 طالبا لكل حجرة
- يتم توفير 2 فصل احتياط بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية
- عدم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابق ارسالها
- إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر ذلك على أن يتم اتباع الاتي : تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها ، وعمل رسم كروكي للجنة الجديدة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء تلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، من خلال رابط إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا
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وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020:
* الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي.
* ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول اعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.
* وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.
* وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة.
* عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها.
* سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.
* رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.