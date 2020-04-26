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منوعات

ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:44 م
زصورة لزعيم كوريا
زصورة لزعيم كوريا الشمالية في طفولته
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مريم صليب
منذ ساعات تداولت وكالات عالمية ومحلية في كوريا الشمالية خبر وفاة زعيم كوريا الشمالية  كيم جونج أون ، و حتى الآن لم يقتنع البعض بشكل قاطع بوفاته فالشكوك مازالت مستمرة و لكن حتى الآن لا يوجد دليل واضح يؤكد أنه مازال على قيد الحياة.
 

أما عن حياة "كيم" كأي  طفل في العالم، كانت مختلفة أيضا فقد كان يأمر الخدم أن يحضروا له عربات عسكرية وبعضهم عبر أنه كان بداخله نزعة عسكرية و روح القيادة منذ طفولته. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الزعيم الشمالي كان طفلا مدللا للغاية، فقد كانت خزانة الألعاب الخاصة تحتوي على ألعاب لم يمتلكها أي طفل في كوريا ، فقد كان والده يحرص على تلبية كل طلباته وتدليله. 


لم يختلف الأمر عندما كبر الطفل ووصل إلى عمر المراهقة بل أصبح شابا بالغا طموحه غير محدود يحلم بحكم العالم بقبضة حديدية  و كبرت أحلام صباه معه وأصبح زعيم كوريا الشمالية.
 

و ذكرت بعض التقارير المحلية أن الصبي كان ينعم في عز أبيه في الوقت الذي كان الشعب يعاني من الفقر و يستغل والده الحكم في استبداد شعبه. 
ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور
ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور
ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور
ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور
ألعاب لم يكن لها شبيه في كوريا.. ماذا تحتوي خزانة زعيم كوريا الشمالية.. صور
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