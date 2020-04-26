وزير التنمية المحلية: استرداد 3.8 مليون متر مربع و7114 فدانا من أراضي الدولة

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 3 ملايين و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانٍ وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها، مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى اليوم، الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال وزير التنمية المحلية إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون منذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فى إزالة 3049 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالي 3 ملايين و813 ألف متر مربع، كما تمت إزالة 638 حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 7114 فدانا، كما تم إزالة 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، كما تم إزالة 7617 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 1850 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.





وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، وأكد شعراوى أهمية الاستمرار في استنفار جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها فى المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.





وشدد اللواء محمود شعراوى على أن المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة جميع التعديات التى تم حصرها، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.





كما طالب وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة في أيام الإجازات وإزالتها فورًا.