توزيع 23 ألف كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من توزيع عدد ٢٣٤٠٦ كارت فيزا تكافل وكرامة علي المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا .





أضاف المحافظ أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إداره إجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .





شدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة علي مستحقيها.





ومن جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم الإنتهاء من توزيع عدد 5136 كارت فيزا تكافل ، وعدد 1348 كارت فيزا تكافل ضمان وعدد 16259 كارت فيزا كرامة ، وعدد 663 كارت فيزا قائم بالصرف .





كما تم توزيع الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إداره إجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالي عدد المستفيدين 160675 مقسمين الي 76052 مستفيد تكافل وعدد 84623 مستفيد كرامة.