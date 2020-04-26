AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة سهلة لإزالة بقع القهوة والشاي

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:12 م
اسماء محمد
القهوة والشاي من المشروبات الاساسية لدى معظم المصريين فلايستطيعون أن يمضوا يوما دون تناول كوب او اثنين من الشاي أو القهوة أو كلاهما لذا نجد أن بقع القهوة والشاي من أكثر البقع التى تتكرر على الملابس.

تعد بقع القهوة والشاي من أكثر البقع الصعبة التى تعاني منها ربة المنزل وتحتاج لوقتا طويلا وجهدا كبيرا حتى تتمكن من ازالتها من على الملابس والمفروشات .

وعرض موقع "thespruce" طريقة سهلة لإزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والاقمشة بدون تعب وفي وقت اسرع :

 انقعى القماش الملون في 1/3 كوب من الخل ممزوجًا مع 2/3 كوب من الماء. 
- علقى الملابس في الخارج في الشمس حتى تجف .
- اغسلى الملابس بالطريقة المعتادة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 طرق سحرية لتنظيف الأنتريه في 5 دقائق

فـ 3 دقائق.. حيل سحرية تخلصك من بقع القهوة

ثلاث مكونات من منزلك..تخلصي من بقع ورائحة الأثاث بمعطر طبيعى

اغسل سقف سيارتك بطريقة سهلة

ترشيحاتنا

استخدامات سحرية للفازلين في السيارة

الفساد يلاحقه.. أحمد أحمد رئيس الكاف يفاجئ الجميع بهذا القرار

أمسك بصدره وسقط على الأرض.. شواهد من الصين واليابان تكشف لغز اختفاء زعيم كوريا الشمالية

بسبب إعلان قطونيل.. نجيب ساويرس يثير الجدل عبر تويتر

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تستعد لرفع الإغلاق رغم تفشي كورونا

تحت شعار لا تراجع.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستكمال الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق .. طريقة تحضير الكركديه البارد بخطوات سهلة

دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد