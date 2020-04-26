القهوة والشاي من المشروبات الاساسية لدى معظم المصريين فلايستطيعون أن يمضوا يوما دون تناول كوب او اثنين من الشاي أو القهوة أو كلاهما لذا نجد أن بقع القهوة والشاي من أكثر البقع التى تتكرر على الملابس.





تعد بقع القهوة والشاي من أكثر البقع الصعبة التى تعاني منها ربة المنزل وتحتاج لوقتا طويلا وجهدا كبيرا حتى تتمكن من ازالتها من على الملابس والمفروشات .





وعرض موقع "thespruce" طريقة سهلة لإزالة بقع القهوة والشاي من الملابس والاقمشة بدون تعب وفي وقت اسرع :