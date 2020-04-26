لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت الفنانة لاميتا فرنجية بإطلالة أنيقة وهى ترتدى فستان باللون البنفسجي اللامع، ووضعت القماش الحريري على الرأس باللون البنفسجي والذهبي.





أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، وتركت شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



