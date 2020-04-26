قرار عاجل من الكويت بشأن إنتاج النفط

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، أنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لـ خفض إمداداتها من النفط تماشيًا مع التزاماتها باتفاق أوبك+ اعتبارًا من شهر مايو المقبل.









وقالت المؤسسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "نحن حريصون على دعم دور البلاد تجاه إنجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية".









وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع عقد 13 أبريل الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 مايو وذلك لفترة أولية تستمر شهرين.



