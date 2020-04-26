الإعلاميين يطالب بإلغاء دوري القسم الثاني

أرسل فريق الأعلاميين أحد أندية دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،خطابا رسميا للجنة الخماسية التى تدير إتحاد الكرة ،يطالب بإلغاء دورى الممتاز ب هذا الموسم بسبب تعليق النشاط وانتشار فيروس كرونا المستجد .

ويرى مسئولو مجلس إدارة نادي الأعلاميين أنه من الصعب عودة البطولة هذا الموسم لضيق الوقت، وبالتالي لابد من إلغائها حتى تستعد الفرق للموسم الجديد بعد عودة النشاط.

وأكدوا علي أن الفريق خسر بعد توقف النشاط علي المستوى الفنى والبدنى وإبتعاد اللاعبيين بل المنظومة الكروية بكل عناصرها عن أجواء اللعب والمشاركة والمنافسة ،وهو مايعنى انه حتى في حالة عودة النشاط فانه من المستحيل أن تستطيع هذه الاطراف استعاده قدراتها .

وعلم موقع "صدى البلد" بأن بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم ومنهم نادي ديروط، ونادي طهطا، ونادي أسيوط الرياضي، ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج، ونادي تيلفونات بني سويف ، ونادي الفيوم .