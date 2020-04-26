بعد أزمته معها بسبب أحمد العوضى.. شقيق عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده على انستجرام.. شاهد

حرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 27 إبريل من كل عام.





ونشر وائل عبد العزيز على صفحته بموقع انستجرام صورة وعلق قائلا "أنها ليلة عيد الميلاد"









وائل عبد العزيز ممثل مصري، من مواليد 27 ابريل 1979م، في حي المعادي بمدينة القاهرة.





يشار إلى أن الفنان وائل عبدالعزيز، درس الإعلام في جامعة القاهرة، وثم درس علوم التسويق في الجامعة الأمريكية، وفي سنة ٢٠١٣ درس التمثيل، ومن أعماله : بره الدنيا، نونة المأذونة، حكايات بنات، جذور، ابن حلال.





يذكر أن وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.























