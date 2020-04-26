ياسر جلال لـ صدى البلد: الفتوة يتحدث عن شخصية البطل الشعبي

يخوض الفنان ياسر جلال ، السباق الرمضاني الحالي بمسلسله الجديد "الفتوة"، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.





وقال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد" الفتوة يتحدث عن شخصية البطل الشعبي، ويوجد في المسلسل مع الجرعة الدرامية جرعة متعة للجمهور، كما أن شخصية البطل الشعبي تقربه من الناس وتجعلهم متفاعلين معاه".





وتابع قائلًا: "أما عن فكرة الجزء الثاني للعمل فهذا يرجع للأستاذ هاني سرحان، فهو من يحدد دراما المسلسل ستصل به إلى أين، فمن الممكن أن يكتفي بجزء واحد، ومن الممكن أن يترك النهاية مفتوحة فهذا الأمر يخصه.



