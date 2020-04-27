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منصات البث المباشر.. خطر حقيقي أم وسيلة للترفيه.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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عادل نصار

عرضت الإعلامية أيمان الحصري، في برنامجها "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء أمس الأحد، تقريرًا مصورًا، عن منصات البث المباشر وهل تمثل خطر حقيقي أم وسيلة حقيقة للترفيه.

 

وأشار التقرير، أن فيديو لليوتيوبر حنين حسام، تسبب في القبض عليها بعد مطالبها من بعض الفتيات الانضمام لوكالة خاصة بها وتوجيه لها اتهامات من قبل النائب العام.

 

وأضاف التقرير، أن بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن هذه التطبيقات وأنها تسمح لظهور الشباب وليس الفتيات فقط، وأن بها محتوى لائق، وليس لها علاقة بالدعارة، فيما أكدوا أنها واجه تتسر على أعمال منافية للأدب ومن يبث محتوى لائق هم قلة نادرة لا تذكر.

وتابع التقرير، أن الكثير من الأسئلة بشأن هذه التطبيقات مازلت تطرح، وإلى أي مدى قد يتجاوز أبنائنا من خلال جهاز صغير محمول في غرفهم، وكيف نفرض رقابة كافية لحمايتهم من الوقع فريسة سهلة لأنياب خلف الشاشات في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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