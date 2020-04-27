الصين تسجل 3 إصابات بكورونا ولا وفيات اليوم

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عدم تسجيل أي وفيات.





وقالت السلطات الصينية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 82830 والوفيات 4633.





وأعطت شبكة مستشفيات رئيسية في نيويورك جرعات عالية من دواء حرقة المعدة "حموضة المعدة"، دون وصفة طبية للمرضى المصابين لمعرفة ما إذا كان سيعمل لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "سي إن إن"، وقال دكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نورثويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في بيبسيد، إن دراسة "فاموتيدين" العنصر النشط في "بيبسيد" بدأت في 7 أبريل، ويمكن أن تأتي النتائج الأولية في غضون أسابيع قليلة.





يتلقى المرضى الدواء عن طريق الوريد بجرعات أعلى بحوالي تسعة أضعاف ما يتناوله الناس عن طريق الفم لعلاج حرقة المعدة.