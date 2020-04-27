صندوق النقد الدولي يرد على طلب مصر بتقديم مساعدات اقتصادية

أصدرت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بيانا للرد على طلب الحكومة المصرية والبنك المركزي بتقديم الصندوق لتسهيلات مالية إلى مصر.





وقال البيان الصادر عن الصندوق:





"تأثر الاقتصاد المصري، مثل العديد من البلدان حول العالم، بجائحة فيروس كورونا، كوفيد 19، وما ترتب عليه من ركود عالمي، واضطراب الأسواق، واستجاب الرئيس السيسي وحكومته بسرعة وحزم في التعامل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وتقديم الدعم للشركات والمتضررين، كما نفذ البنك المركزي المصري إجراءات في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي".





وأضاف البيان: "لدعم هذه الجهود وإحتواء التأثير الاقتصادي والمالي للوبا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع للصندوق. وسيسمح تمويل الطوارئ في إطار التمويل الحكومي، للحكومة المصرية معالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس".





وتابع: "أتوقع ان يتم تقديم طلب مصر إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".





وذكر: "يعمل موظفو مكتبنا أيضًا مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية القوية. ونحن ندعم تمامًا هدف الحكومة في حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في إطار تسهيل الصندوق الممتد لثلاث سنوات بنجاح العام الماضي. هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، إذا تمت الموافقة عليها، ستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وإحراز مزيد من التقدم لحماية الأكثر ضعفًا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي. كما أنه سيساعد على تسريع جهود الإصلاح التي تهدف إلى دعم النمو الواسع النطاق والمستدام للوظائف".



