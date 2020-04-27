أهم الأخبار ليلا.. حبس سما المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات.. صندوق النقد يرد على مصر بعد طلب مساعدات

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أعلنت النيابة العامة، حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها " سما المصري " أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





قال رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أن مصر تعمل على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع أزمة كورونا.









قالت الفنانة دينا الشربيني، إن ردود أفعال الناس على مسلسل "لعبة النسيان" كانت متنوعة، متابعة "أنا مبسوطة جدًا عشاني وعشان فريق العمل؛ لأنهم تعبوا جدًا في الظروف الراهنة".





كشف إيدسون جواو وكيل جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز، عن كواليس مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي حلت على سيدة مصابة بفيروس كورونا مشكلة أخرى، فباتت تعاني من ألالام جسدية ونفسية، فأثناء عزلها بإحدى المدارس لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تعرضت السيدة الهندية لواقعة اعتداء جنسي جماعي.

صندوق النقد الدولي يرد على طلب مصر بتقديم مساعدات اقتصادية أصدرت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بيانا للرد على طلب الحكومة المصرية والبنك المركزي بتقديم الصندوق لتسهيلات مالية إلى مصر. لحظة التصدي لعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

نشرت فضائية روسيا اليوم، شريط فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

مدير تعاقدات الأهلي السابق: كهربا وقع للأحمر قبل الزمالك كشف هيثم عرابي مدير لجنة التسويق السابق بالنادي الأهلي، أنه نجح في التوقيع مع محمود عبد المنعم كهربا قبل انتقاله إلى الزمالك، ولكن وجهات النظر داخل القلعة الحمراء آنذاك حالت دون إتمام الصفقة.

















