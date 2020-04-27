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سيارات

ماهي أهمية حساس الكرنك وأسباب تلفه؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن موتور السيارة يحتوي على العديد من الحساسات من بينها حساس الكرنك ، وفي هذا التقرير سنتحدث على وظيفة التي يقوم بها حساس الكرنك في السيارة وكيفية تحسين طريقة عمله.

تتلخص مهمة هذا الحساس في إرسال مجموعة من الإشارات إلى الكمبيوتر الخاص بالسيارة عن عدد دوررات المحرك ويقوم الكمبيوتر الخاص بالسيارة بتوزيع شرارة البوجيهات او شمعات الإحتراق في غرف الاحتراق ليتم تشغيل السيارة، والجدير بالذكر أن كافة هذه المهام لا تتعدى لاتستغرق لا عدد قليل من الثواني حتى يتم تشغيل السيارة.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تلف حساس الكرنك، منها إذا تعرض لحرارة وضغوطات شديدة، أو إذا تعرض للمياه، أو إذا انتهى عمره الافتراضي، أو بسبب عدم إحكام مقبس توصيل الحساس، أو قطع بأحد أسلاكه، أو بسبب تسريب زيت من مبرد الزيت أعلى الحساس، أو عطل بكنترول المحرك.

أما عن المؤشرات التي تدل على تعرض الحساس للتلف، فهي الشعور بضعف أداء المحرك أثناء السيارة، وظهور اهتزازات وارتجاج للسيارة أثناء السير، وإصابة السيارة بالتقطيع، وتأخر استجابة المحرك في الدوران، وفي بعض الأحيان يتوقف محرك السيارة نهائيا عن الدوران.

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