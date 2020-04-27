ألمانيا تعلن وفاة 110 أشخاص بسبب كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، وفاة 110 حالة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وقالت السلطات الإلمانية إنها سجلت 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وتظاهر عشرات الاشخاص، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وطالب أكثر من ألف متظاهر في برلين باستعادة حريتهم منتقدين "الحبس" الذي يواجهونه جراء إجراءات الإغلاق والحجر المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





من جانبها اعلنت الشرطة اعتقال نحو 100 شخص بالقرب من ساحة روزا لوكسومبورج.





وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، حاول بعض المتظاهرون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافات مناسبة بينهم، كما حاول البعض ارتداء الكمامة بينما جلس آخرون على الأرض، فيما تجمع آخرون دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.