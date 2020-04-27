موسيماني يكشف حقيقة عرض الأهلي لنجم صن داونز

أوضح المدير الفني لصن داونز، بيتسو موسيماني، أمس الأحد، حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الفريق الجنوب إفريقي، الأوروجواياني جاستون سيرينو، في الموسم المقبل.





وقال موسيماني، خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" المصرية، إن الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لسيرينو.





وأكد أن ناديه سيفكر كثيرا قبل بيع أفضل لاعبيه، في حال وصول عرض رسمي.





واعترف مدرب صن داونز بأن الأهلي كان الطرف الأفضل، في مواجهة الفريقين الأخيرة، لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأشار إلى أن نتيجة العام الماضي، لم تساعده في تكرار الفوز على الأهلي، خاصة أن الأخير من أكبر أندية إفريقيا، ويمتلك عناصر مميزة، لكنه رغم ذلك لم يتوقع خسارة صن داونز وخروجه من البطولة.



