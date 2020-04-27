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توك شو

محلل اقتصادي: 102 دولة طلبت دعما من صندوق النقد بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:31 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
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البهى عمرو

أكد محمد نجم المحلل الاقتصادي، إن دول العالم بالكامل تعانى من مشكلات اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن كورونا ضرب الاقتصاد العالمى بالكامل.

وأضاف محمد نجم،خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc ، أن جميع التوقعات تؤكد أن عام 2020، سيكون به انكماش بحوالى 3% بجميع الاقتصاديات.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هناك بعض الدول سيكون بها انكماش 6 % ودول أخرى سيصل الانكماش فيها لـ 14 مثل أمريكا.

ولفت إلى أن، هناك 26 مليون وظيفة فى أمريكا خسرها الاقتصاد فى 5 أسابيع بسبب كورونا، مؤكدًا أن الأزمة كبيرة جدًا.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكشف المحلل الاقتصادي، أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التى طلبت دعما من صندوق النقد الدولى، موضحة أن هناك 102 دولة طلبت دعما من صندوق النقد وهناك 25 تلقت الدعم من الـ 102.

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