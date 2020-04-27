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أخبار العالم

هبوط سعر خام برنت عن 20 دولارًا للبرميل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:17 ص
هبوط سعر خام برنت
هبوط سعر خام برنت إلى ما دون 20 دولارًا للبرميل
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على صالح
تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى تدمير الطلب ونقص تخزين النفط المتاح.

وانخفض عقد الشهر الأول لخام برنت نفط بحر الشمال الخام 0.82 دولار أمريكي عند 20.62 دولارً للبرميل على عقود آجلة الآجلة ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار أمريكي إلى 15.03 دولار أمريكي / برميل ، وهو انخفاض بأكثر من 10٪.

واتفق منتجو النفط على تخفيضات كبيرة في الإنتاج لمعالجة نقص الطلب وانخفاض الأسعار، لكن العديد من المحللين ظلوا غير مقتنعين بأن التخفيضات ستعوض عن الانهيار 

وانخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يونيو 2020 في بورصة لندن ICE بنسبة 6.8 ٪ - إلى 19.99 دولارًا للبرميل، في التعاملات الصباحية.

وتعزي التقلبات الشديدة التي شوهدت في تحركات أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا والذي يعوق بشدة عمليات الطلب، والتي يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير طارئة لصناديق الطاقة المتضررة بشدة، لكن التدفقات الجماعية إلى صناديق ETFs للنفط قد تترك المستثمرين السلبيين عرضة لأكبر بكثير المخاطر.
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