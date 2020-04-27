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أخبار العالم

أنور قرقاش: تطبيق نص اتفاق الرياض حجر أساس للحل السياسي في اليمن

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:27 ص
قرقاش
قرقاش
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عبدالله قدري

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية "إن بيان تحالف دعم الشرعية بشأن الأوضاع في عدن يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة".


وكان تحالف دعم الشرعية باليمن أصدر بيانا اليوم الاثنين دعا فيه إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن، وذلك إثر إعلان الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن، مطالبا بتعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.


وأضاف قرقاش في تغريدة عبر موقع تويتر" الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة.


وقال:" تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن".


وأشار إلى أن بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية.

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