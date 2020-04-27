مقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق





قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن 3 مدنيين سوريين لقوا مصرعهم إثر الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق.





وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدة صواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق





، فيما قالت "سانا" إن الصواريخ الإسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية وسقطت في دمشق، فجر الاثنين.





كانت الحكومة السورية، أعلنت في 20 أبريل الجاري، إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية بالقرب من مدينة تدمر السورية.



