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أخبار العالم

مقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن 3 مدنيين سوريين لقوا مصرعهم إثر الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق. 

وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدة صواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق

، فيما قالت "سانا" إن الصواريخ الإسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية وسقطت في دمشق، فجر الاثنين.

كانت الحكومة السورية، أعلنت في 20 أبريل الجاري، إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية بالقرب من مدينة تدمر السورية.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب في أعقاب اندلاع الثورة السورية في 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لمليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد.
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